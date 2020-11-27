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Опыт нашей команды более 11 лет.
У нас в штате работают выпускники лучших вузов, таких как МГЮА и МГУ, со степенью кандидата юридических наук.
Нашей юридической компании 7 лет. Мы накопили большой опыт в введении дел по защите прав потребителей.
83 % дел, которые мы вели выиграно без снижения суммы неустойки.
75% дел веденых нами, были взысканы в первой инстанции.
Являемся авторами единственной книги
по спорам с застройщиками
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