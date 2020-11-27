Взыскание неустойки, Главная, Юридическая компания по спорам с застройщиками.
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Юридическая компания по спорам с застройщиками.

Юридическая компания
по спорам с застройщиками.

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Взыскание неустойки, Главная, Юридическая компания по спорам с застройщиками.

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      Члены Ассоциации юристов России

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      Почему нам доверяют

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      Работа без предоплаты

      Получаем свой % только после того, когда застройщик перечислит вам деньги на счет
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      Узкая специализация

      Наша компания занимается исключительно спорами с
      застройщиком — это позволяет нам получить максимальный результат по сроку и величине неустойки

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      Договор

      Договор возможно заключить дистанционно 

       

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      Бесплатная апелляция

      Если застройщик подаст на апелляцию, то вам не нужно ни за что доплачивать
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      Большой опыт

      Мы знаем, в какой суд подавать, чтобы вам не снизили неустойку

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      Вся информация по вашему делу доступна в личном кабинете на нашем сайте

      Ежемесячно мы взыскиваем более 6 000 000 руб с застройщиков

      Slide

      Дела по застройщику

      Взыскание неустойки, Главная, Юридическая компания по спорам с застройщиками.

      Застройщик:

      ООО «Мытищинская строительная компания»

      Стоимость квартиры:

      3 985 415 руб.

      Сколько взыскали неустойку:

      200 000 руб.

      Дополнительная компенсация:

      92 500 руб.

      Взыскание неустойки, Главная, Юридическая компания по спорам с застройщиками.
      Slide

      Дела по застройщику

      Взыскание неустойки, Главная, Юридическая компания по спорам с застройщиками.

      Застройщик:

      ООО «Ривьера Парк»

      Стоимость квартиры:

      3 860 321 руб.

      Сколько взыскали неустойку:

      100 000 руб.

      Дополнительная компенсация:

      35 100 руб.

      Взыскание неустойки, Главная, Юридическая компания по спорам с застройщиками.
      Slide

      Дела по застройщику

      Взыскание неустойки, Главная, Юридическая компания по спорам с застройщиками.

      Застройщик:

      ООО «Загородная усадьба»

      Стоимость квартиры:

      4 258 000 руб.

      Сколько взыскали неустойку:

      258 209 руб.

      Дополнительная компенсация:

      241 077 руб.

      Взыскание неустойки, Главная, Юридическая компания по спорам с застройщиками.
      Slide

      Дела по застройщику

      Взыскание неустойки, Главная, Юридическая компания по спорам с застройщиками.

      Застройщик:

      ООО «Специализированный застройщик «МИЦ - ИНВЕСТСТРОЙ»»

      Стоимость квартиры:

      2 407 156 руб.

      Сколько взыскали неустойку:

      120 000 руб.

      Дополнительная компенсация:

      67 500 руб.

      Взыскание неустойки, Главная, Юридическая компания по спорам с застройщиками.
      Slide

      Дела по застройщику

      Взыскание неустойки, Главная, Юридическая компания по спорам с застройщиками.

      Застройщик:

      ООО «Специализированный застройщик «МИЦ-СтройКапитал»»

      Стоимость квартиры:

      2 429 300 руб.

      Сколько взыскали неустойку:

      50 000 руб.

      Дополнительная компенсация:

      20 258 руб.

      Взыскание неустойки, Главная, Юридическая компания по спорам с застройщиками.
      Slide

      Дела по застройщику

      Взыскание неустойки, Главная, Юридическая компания по спорам с застройщиками.

      Застройщик:

      ООО «ГрадОлимп»

      Стоимость квартиры:

      3 511 183 руб.

      Сколько взыскали неустойку:

      80 000 руб.

      Дополнительная компенсация:

      64 190 руб.

      Взыскание неустойки, Главная, Юридическая компания по спорам с застройщиками.
      Slide

      Дела по застройщику

      Взыскание неустойки, Главная, Юридическая компания по спорам с застройщиками.

      Застройщик:

      ООО «Каскад»

      Стоимость квартиры:

      2 331 000 руб.

      Сколько взыскали неустойку:

      428 201руб.

      Дополнительная компенсация:

      218 600 руб.

      Взыскание неустойки, Главная, Юридическая компания по спорам с застройщиками.
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      Дистанционное заключение договора

        Взыскание неустойки, Главная, Юридическая компания по спорам с застройщиками.

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        Взыскание неустойки, Главная, Юридическая компания по спорам с застройщиками.

        Статистика

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        Опыт нашей команды более 11 лет.
        У нас в штате работают выпускники лучших вузов, таких как МГЮА и МГУ, со степенью кандидата юридических наук.

        0

        Нашей юридической компании 7 лет.  Мы накопили большой опыт в введении дел по защите прав потребителей.

        0%

        83 % дел, которые мы вели выиграно без снижения суммы неустойки.

        0%

        75% дел веденых нами, были взысканы в первой инстанции.

        СМИ о нас

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        Являемся авторами единственной книги
        по спорам с застройщиками

          Отзывы

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          Отзывы на независимых ресурсах:

          5/5
          Взыскание неустойки, Главная, Юридическая компания по спорам с застройщиками.

          23 отзывов

          5/5
          Взыскание неустойки, Главная, Юридическая компания по спорам с застройщиками.

          43 отзывов

          5/5
          Взыскание неустойки, Главная, Юридическая компания по спорам с застройщиками.

          37 отзывов

          5/5
          Взыскание неустойки, Главная, Юридическая компания по спорам с застройщиками.

          32 отзывов

          Досудебная претензия
          +
          Суд
          +
          Апелляция
          +
          Получение денежных средств

          =

          Фиксированный

          procent

          без предоплаты

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            ВЗЫСКАНИЕ НЕУСТОЙКИ ПО ДДУ с АО «ЦЕНТР-ИНВЕСТ»(8)

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            ВЗЫСКАНИЕ НЕУСТОЙКИ ПО ДДУ с АО «ЦЕНТР-ИНВЕСТ»(7)

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            ВЗЫСКАНИЕ НЕУСТОЙКИ ПО ДДУ с АО «ЦЕНТР-ИНВЕСТ»(6)

            Опубликовано Комментарии: 0
            Читать далее
            ВЗЫСКАНИЕ НЕУСТОЙКИ ПО ДДУ с АО «ЦЕНТР-ИНВЕСТ»(8)

            ВЗЫСКАНИЕ НЕУСТОЙКИ ПО ДДУ с АО «ЦЕНТР-ИНВЕСТ»(8)

            ВЗЫСКАНИЕ НЕУСТОЙКИ ПО ДДУ с АО «ЦЕНТР-ИНВЕСТ»(7)

            ВЗЫСКАНИЕ НЕУСТОЙКИ ПО ДДУ с АО «ЦЕНТР-ИНВЕСТ»(7)

            ВЗЫСКАНИЕ НЕУСТОЙКИ ПО ДДУ с АО «ЦЕНТР-ИНВЕСТ»(6)

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            Полезные статьи

            Взыскание неустойки, Главная, Юридическая компания по спорам с застройщиками.

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            Взыскание неустойки, Главная, Юридическая компания по спорам с застройщиками.

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            Адрес: Москва ул. Земляной вал 39/1 с1

            E-mail: Info@ligalt.ru

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