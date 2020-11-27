Да, конечно. Но нельзя не принимать во внимание положения Постановления Правительства № 423, принятого в апреле текущего года. Оно ввело некоторые ограничения на получение неустойки. В первую очередь, Постановление приостановило начисление неустойки за просрочку на срок с 03.04.2020 по 01.01.2021.

Вторая особенность — проценты за пользование денежными средствами, которые были внесены дольщиками в счет стоимости квартиры, при расторжении договора по инициативе дольщика не начисляются. Заключительное изменение состоит в том, что застройщикам предоставлена отсрочка по выплате неустоек, процентов и компенсаций по требованиям, предъявленным до 03.04.2020. Согласно этим положениям, если просрочка начала начисляться с 02.04.2020, то период действия моратория на взыскание неустойки с 02.04.2020 по 01.01.2021. Но Вы можете получить компенсацию за прошлые годы. В отношении отсрочек исполнения судебных решений мы оперативно и эффективно обжалуем удовлетворенные заявления. Мы отстаиваем права и интересы наших доверителей до победного конца.